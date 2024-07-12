سياسة
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أنقرة: وزير خارجية إسرائيل يواصل أكاذيبه وافتراءاته ضدنا
قالت الخارجية التركية اليوم الجمعة، إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تحتوي على أكاذيب وافتراءات.
أنقرة: وزير خارجية إسرائيل يواصل أكاذيبه وافتراءاته ضدنا
الخارجية التركية / صورة: AA
12 يوليو 2024

وقالت الخارجية في بيان تعليقاً على منشور نشره كاتس على منصة إكس، انتقد فيه تصريحات الرئيس أردوغان خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "من الواضح أن وزير الخارجية الإسرائيلي يواصل إطلاق تصريحات تحتوي على أكاذيب وافتراءات".

وأكّد بيان الخارجية أنه "لن نسمح لمثل هذه التصريحات بتغيير الأجندة الحقيقية لمنطقتنا"، مضيفاً: "الحكومة الإسرائيلية تحاول إطالة عمرها في السلطة من خلال قتل الفلسطينيين الأبرياء، والسياسات التي تنتهجها تسبب الاضطرابات وعدم الاستقرار في منطقتنا".

وتابع: "على الحكومة الإسرائيلية أن تضع حدّاً فوريّاً للقمع في غزة، وأن توافق على وقف دائم لإطلاق النار".

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها وزير الخارجية الإسرائيلي بتصريحات مسيئة لتركيا ورئيسها أردوغان، بسبب الموقف الذي أبدته تركيا تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت نحو 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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