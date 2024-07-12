سياسة
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بينهم نائبها.. جيش الاحتلال يزعم قتل قادة من "كتيبة الشجاعية" في غزة
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، قتله أيمن شويدح، الذي وصفه بأنه نائب قائد "كتيبة الشجاعية" التابعة لحركة حماس شرق مدينة غزة.
بينهم نائبها.. جيش الاحتلال يزعم قتل قادة من "كتيبة الشجاعية" في غزة
قوات الاحتلال تدمر حي الشجاعية بغزة / صورة: AA
12 يوليو 2024

وأوضح في بيان: "قضى الجيش بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك وهيئة الاستخبارات في غارة جوية على المدعو أيمن شويدح نائب قائد كتيبة الشجاعية في حماس"، زاعماً أنه "شغل في الماضي منصب مسؤول في ركن العمليات في حماس، وأنه كان متورطاً في توجيه هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول"، وأنه "شارك في القتال مع كتيبة الشجاعية، ووجه اعتداءات عديدة ضد القوات الإسرائيلية".

وادعى جيش الاحتلال في البيان ذاته أنه "قتل قائد سرية في كتيبة الشجاعية، ويُدعى عبادة أبو هين"، كما تحدث عن قتله خلال المعارك التي أدارتها "الفرقة 98" في منطقة الشجاعية "أكثر من 150 عنصراً آخَر"، بلا مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، كشفت بلدية مدينة غزة أن جيش الاحتلال دمّر 35% من المباني والمرافق السكنية في حي الشجاعية "بالكامل"، كما أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة مساء الخميس، انتشال أكثر من 60 جثة من حي الشجاعية، بعد انسحاب جيش الاحتلال عقب عملية برية استمرت نحو أسبوعين.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة بدعم أمريكي على غزة، خلّفَت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال إبادة وبتحسين ظروف الوضع الإنساني الكارثي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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