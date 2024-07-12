وحذر غوتيريش، خلال مؤتمر للمانحين، من أن الفلسطينيين الذين يعانون سيفقدون "شريان حياة حيوياً" دون الأونروا، مردفاً: "دعوني أكون واضحاً، لا بديل للأونروا".

وأضاف المسؤول الأممي: "في الوقت الذي اعتقدنا فيه أن الأمور لا يمكن أن تصبح أسوأ في غزة يُدفع المدنيون بطريقة مروعة إلى دوائر جحيم أعمق".

من جهته، قال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، إن الوكالة لن تكون قادرة على العمل بعد أغسطس/آب بلا مزيد من التمويل، مضيفاً أن النداء الطارئ الذي أطلقته الأمم المتحدة لجمع 1,2 مليار دولار للفلسطينيين بحلول نهاية العام، إلى جانب نداء للدول المجاورة، لم ينجح في جمع سوى أقل من 20% من التمويل.

إلى ذلك، قالت أونروا الجمعة، إن "الدمار واليأس ينتشران في جميع ربوع قطاع غزة مع استمرار القتال، والنزوح القسري"، مضيفة أن "الأمان غير متوفر في أي مكان بالقطاع".

وأضافت الوكالة، في منشور على حسابها عبر منصة إكس: "لا تزال العائلات الفلسطينية تتعرض للنزوح القسري، ويلجأ البعض إلى المدارس والمباني المتضررة، ويعيش آخرون في خيام مؤقتة".

واختتمت الوكالة الأممية بتجديد المطالبة بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، حيث يشعر جميع الفلسطينيين بـ"التعب والإنهاك الشديد".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.