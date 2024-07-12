وأوردت الهيئة أن نتنياهو "هو من قرر التشدد في المواقف والتعبير عنها علناً" بشأن المفاوضات، وأضافت المصادر أنّ نتنياهو "يدير كل تفاصيل المباحثات"، ويستثمر في الأمر ساعات أكثر بكثير من ذي قبل.

في السياق، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر إسرائيلي الجمعة، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن تنازل إسرائيلي رئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، "إذ طالب بمنع المسلحين من العودة إلى شمال غزة خلال وقف إطلاق النار النهائي".

وأضاف المصدر، حسب الشبكة الأمريكية، أن إسرائيل وافقت في السابق على السماح للفلسطينيين بالوصول دون قيود إلى شمال غزة خلال وقف إطلاق النار في نهاية المطاف، "لكن نتنياهو أبلغ فريقه المفاوض هذا الأسبوع بالمطالبة بمنع المسلحين من دخول شمال غزة جزءاً من أي وقف لإطلاق النار".

وقالت CNN إنه من المحتمل أن يؤدي الطلب الجديد لنتنياهو إلى عرقلة التقدم في المفاوضات "ويثير مزيداً من الأسئلة حول التزام نتنياهو مقترح إسرائيل الخاص بالاتفاق الذي أصبح الأساس لمفاوضات مفصلة".

مخاوف إسرائيلية

وعلى الصعيد ذاته، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنّ "في إسرائيل مخاوف من أنّ نتنياهو يحاول عرقلة إبرام صفقة تبادل أسرى، وذلك بعد نشوب خلافات بينه وبين رئيسي الموساد (ديفيد برنياع) والشاباك (رونين بار) بشأن بعض بنود مقترح الصفقة".

وحسب الصحيفة، فإنّ "أبرز نقطة خلاف بين نتنياهو ورئيسي الموساد الشاباك، أن الأخيرَين لا يؤيدان العودة إلى القتال سوى في حال خرق حماس لأي من بنود الاتفاق، فيما يريد نتنياهو العودة للقتال في كل الأحوال".

وقالت الصحيفة الخاصة إنّ "التصلب العلني لمواقف نتنياهو بشأن القضايا الأساسية للمفاوضات، والإصرار عليها يمكن أن يؤدي إلى انفجار المباحثات وتعطل الصفقة"، مضيفة أن تلك الخلافات "قد تؤثر في استعدادات الجيش الإسرائيلي لتنفيذ المرحلة الأولى من مخطط صفقة المحتجزين التي نشرها الرئيس الأمريكي جو بايدن وحصلت على مباركة الأمم المتحدة".

وحسب الصحيفة ذاتها، فإنّ "أهم القضايا المثيرة للجدل هي وجود الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا (بين غزة ومصر) ومطالبة إسرائيل بمنع عودة مقاتلي حماس إلى شمال قطاع غزة في إطار تنفيذ صفقة المحتجزين".

وفي وقت سابق الجمعة، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في بيان، إن "محاولات نتنياهو المحمومة لإضافة عناوين ومطالب جديدة، لم ترد في كل المقترحات السابقة المتداولة مع الوسطاء، تؤكد أنه لازال يتلكأ ويماطل ويبحث عما يعطل الاتفاق".

والخميس، توجه وفد إسرائيلي بقيادة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال مباحثات صفقة التبادل، قبل أن يعود الجمعة، وجاء ذلك عقب عودة وفد آخر بقيادة رئيس الموساد ديفيد برنياع من قطر الذي شارك الأربعاء، في لقاء بحث التوصل إلى اتفاق محتمل.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى والمحتجزين من الطرفين.

وتواصل تل أبيب حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.