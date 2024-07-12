وقال بيان لوزارة الثقافة والفنون الجزائرية: "أمام تصاعد فظاعة المجازر التي ترتكبها قوات الإجرام الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية (على قطاع غزة)، قررت وزارة الثقافة والفنون تأجيل كل المهرجانات الفنية الكبرى التي كانت مبرمجة هذا الصيف".

وتنظم وزارة الثقافة مهرجانات فنية كبرى كل صيف، ينشطها كبار المغنيين داخل الجزائر ومن الوطن العربي على غرار مهرجان "تيمقاد" بمحافظة باتنة شرق البلاد، و"الكازيف" بالعاصمة الجزائر.

وأفادت الوزارة، بأنها "ستكيّف النشاطات الثقافية والفكرية الأخرى مع الموقف التضامني المناصر للقضية الفلسطينية، وتعزيز التظاهرات الثقافية الرامية إلى ترسيخ الثقافات الشعبية المحلية ومقومات الهوية الوطنية".

وأوضحت أن القرار "يأتي انطلاقاً من موقف الجزائر الريادي والثابت المناصر والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مقاومته الشرعية الباسلة والصامدة في وجه الوحشية الصهيونية"، مضيفة أن ذلك يأتي أيضاً "انسجاماً مع جهود الدولة الجزائرية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لنصرة الشعب لفلسطيني المضطهد في أرضه"، وفق البيان.

وفي الجارة المغرب، أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة أنها نظمت الجمعة، 102مظاهرة في 40 مدينة للجمعة الـ40، تضامناً مع غزة ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وقالت الهيئة غير حكومية، في بيان لها: "استمراراً في درب النضال والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي انخرط في معركة طوفان الأقصى دفاعاً عن المسجد الأقصى، خرج الشعب المغربي في 102مظاهرة بـ40 مدينة استجابة لنداء الهيئة".

ولفتت الهيئة إلى أن هذه المظاهرات جاءت في "جمعة الغضب" رقم 40، وعبر المتظاهرون في هذه الأشكال الاحتجاجية عن تنديدهم بمجازر الإبادة التي تمارسها إسرائيل، كما استنكر المشاركون صمت وتواطؤ المجتمع الدولي تجاه ما يقع من انتهاكات تطال الشعب الفلسطيني، وفق البيان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.