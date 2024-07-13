وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز: "نفّذت القوات البحرية وسلاح الجو المُسيّر والقوة الصاروخية (بالجماعة) عملية عسكرية مشتركة".

وأوضح أن العملية "استهدفت سفينة (charysalis) مرتين؛ إحداهما في البحر الأحمر والأخرى في باب المندب، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة والطائرات المُسيرة"، مضيفاً أن استهداف السفينة جاء نتيجة "انتهاك الشركة المالكة لها (لم يذكرها) قرار (الجماعة) حظر الدخول إلى مواني فلسطين المحتلة".

وأكد سريع أن "عمليات القوات المسلحة لن تتوقف إلا بوقف العدوان (الإسرائيلي)، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تدمير 5 زوارق، و3 مُسيّرات لجماعة الحوثي، خلال الساعات الـ24 الماضية، معتبرةً أن "الزوارق والمُسيرات المذكورة كانت تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف (تحالف حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/كانون الثاني 2024 يشنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل بردّ من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحىً تصعيدياً في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعد جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.