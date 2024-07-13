سياسة
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بلومبيرغ: ماسك يتبرع بمبلغ كبير لمجموعة تعمل على انتخاب ترمب
نقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، عن مصادر، أن الملياردير إيلون ماسك تبرع لمجموعة سياسية تعمل على انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
بلومبيرغ: ماسك يتبرع بمبلغ كبير لمجموعة تعمل على انتخاب ترمب
الملياردير إيلون ماسك  / صورة: Reuters
13 يوليو 2024

ولم يذكر التقرير، المنشور أمس الجمعة، المبلغ الذي تبرع به ماسك، لكنه أكد أنه "مبلغ كبير" مُنح لمجموعة تُسمى "America PAC".

وذكرت بلومبيرغ أن المجموعة تتلقى تبرعات غير محدودة للنشاط السياسي، ومطلوب منها الكشف عن قائمة المتبرعين في 15 يوليو/تموز الجاري.

وفي مارس/آذار الماضي، التقى ترمب ماسك وغيره من المتبرعين الأثرياء، إذ من المتوقع أن يجري اختيار ترمب رسميّاً الأسبوع المقبل مرشحاً للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وردّاً على التقارير الواردة عن الاجتماع، قال ماسك، وهو أحد أغنى أغنياء العالم، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "فقط لكي أكون واضحاً للغاية، أنا لا أتبرع بالمال لأي من المرشحَين لرئاسة الولايات المتحدة".

وحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، قال جيمس سينجر، المتحدث باسم حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "ماسك يعرف أن ترمب شخص أحمق وخائن للمبادئ الأمريكية، وأنه سيخفض الضرائب المفروضة عليه، بينما يزيد الضرائب على الطبقة المتوسطة بمقدار 2500 دولار".

وأضاف في بيان "تصدَّى جو بايدن لمن هم مثل إيلون، وناضل من أجل الطبقة الوسطى طوال حياته المهنية، ولهذا السبب سيفوز في نوفمبر".

وسبق أن انتقد ماسك علانية سياسات بايدن بشأن الهجرة والسيارات الكهربائية، وكذلك سنّه، لكنه لم يعلن بشكل رسمي دعم أحد المرشحَين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المُقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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