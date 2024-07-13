ووضعت القائمة التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أفضل كتب منذ عام 2000، بناءً على استطلاع لمئات الشخصيات الأدبية التي حددت هذه الكتب.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أنها نشرت استطلاعها بهدف إلهام الآخرين، إذ جرى التصويت عليها من 503 روائيين وشعراء ونقاد ومحبي كتب.

وكان مطر حصل على جائزة "بوليتزر"، فئة السيرة الذاتية، عن روايته هذه التي صدرت عام 2016، ويتحدث فيها عن والده الذي فقده في عملية اختطاف في القاهرة عام 1990.

كان مطر في سنة 19 حين اختُطف والده ونُقل إلى سجن في ليبيا، وحاول بعد سقوط الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي خوض رحلة إلى بلده للبحث عن والده.

وفي عام 2018، أوصى الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، بقراءة كتاب "العودة"، وقال إنها "مذكرات مصوغة بشكل جميل وتعكس بمهارة تاريخ ليبيا الحديث، مع سعي المؤلف الحثيث للبحث عن والده الذي اختفى في سجون القذافي".

ومطر من مواليد عام 1970 في نيويورك لأبوين ليبيين، وقضى طفولته في طرابلس والقاهرة، وعاش معظم حياته في لندن، حسب نسخة أرشيفية من موقعه الإلكتروني، وله عدة أعمال أدبية ترجمت لأكثر من 30 لغة.