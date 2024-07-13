سياسة
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تايوان في حالة تأهب عقب رصد "موجات" من تجارب صاروخية شمالي الصين
قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها تراقب "موجات" من التجارب الصاروخية التي تُجرى في منطقة منغوليا الداخلية في أقصى شمال الصين، وإن قوات الدفاع الجوي لديها "في حالة تأهب".
تايوان في حالة تأهب عقب رصد "موجات" من تجارب صاروخية شمالي الصين
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية طراز DF-5B تشارك في عرض عسكري بميدان تيانانمن في بكين / صورة: AFP
13 يوليو 2024

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أنها رصدت "موجات متعددة من تجارب الإطلاق" تجريها قوة الصواريخ الصينية في منغوليا الداخلية، التي تبعد نحو ألفي كيلومتر عن تايوان.

وتابعت الوزارة أن القوات التايوانية تراقب التطورات بشكل مستمر، وأن قوات الدفاع الجوي في حالة تأهب.

وترصد تايوان عن كثب جميع الأنشطة العسكرية الصينية بسبب اعتياد بكين إجراء أنشطة حول الجزيرة، لكنها نادراً ما تنشر تفاصيل عما ترصده داخل الصين، حسب وكالة "رويترز".

وفي أغسطس/آب 2022، أطلقت الصين صواريخ في المياه المحيطة بتايوان خلال مناورات حربية للتعبير عن الغضب من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، لتايبيه.

وتطالب الصين بتايوان وتعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها، مؤكدة أنها لن تتردّد في استخدام القوة لاستعادتها، وكثفت في السنوات الأخيرة ضغوطها على تايبيه، كما أجرت مناورات عسكرية حول الجزيرة في مايو/أيار الماضي بعد تنصيب لاي تشينغ-تي، الذي تعتبره بكين "انفصاليّاً خطراً".

وعرض لاي مراراً إجراء محادثات مع الصين، لكن طلبه قوبل بالرفض، فيما يرفض هو مطالبات بكين بالسيادة على تايوان، قائلاً إن "شعبها وحده هو الذي يستطيع أن يقرر مستقبله".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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