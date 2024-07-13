سياسة
2 دقيقة قراءة
مصادر دبلوماسية تركية لـTRT عربي: وزير الخارجية السعودي يزور تركيا الأحد
أفادت مصادر دبلوماسية تركية لـTRT عربي، اليوم السبت، بأن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، يعتزم زيارة تركيا غداً الأحد الموافق 14 يوليو/تموز الجاري.
مصادر دبلوماسية تركية لـTRT عربي: وزير الخارجية السعودي يزور تركيا الأحد
يُتوقّع أن يجري وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان زيارة لتركيا يلتقي خلالها نظيره التركي هاكان فيدان / صورة: AA
13 يوليو 2024

وشهدت العلاقات التركية-السعودية تطوراً وزخماً كبيراً خلال الأعوام الماضية، وتجرى في هذا السياق اتصالات وزيارات مكثّفة على جميع المستويات.

وتُعدّ الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السعودي ثالث زيارة على مستوى الوزراء إلى تركيا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد زيارتي وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

ويُتوقّع خلال زيارة وزير الخارجية السعودي إلى تركيا مناقشة التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمباحثات الجارية لوقف إطلاق النار وجهود إعادة إعمار القطاع.

وستُبحث كذلك الخطوات التي يمكن اتخاذها لاعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين وأنشطة مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية خلال الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، ستُناقش سبل تعزيز علاقات البلدين على الصُّعد السياسية والاقتصادية والتجارية والدفاعية، فضلاً عن تعزيز التعاون بمجالات السياحة والطاقة وغيرهما.

ويُرتقب أيضاً أن يوقّع الوزير السعودي خلال الزيارة، مع نظيره التركي هاكان فيدان، بروتوكول تعديل مذكرة تفاهم حول إنشاء مجلس تنسيقي بين الحكومتين التركية والسعودية، حسب المصادر الدبلوماسية التركية.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us