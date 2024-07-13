سياسة
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عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مجزرة للاحتلال الإسرائيلي بخان يونس جنوبي غزة
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منطقة المواصي، المصنفة "آمنة" غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 71 فلسطينيّاً واصابة 289 آخرين، وفقاً لبيان وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مجزرة للاحتلال الإسرائيلي بخان يونس جنوبي غزة
71 شهيداً ومئات الجرحى في قصف الاحتلال خياماً للنازحين بخان يونس / صورة: AA
13 يوليو 2024

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت عدة غارات متتالية بخمسة صواريخ استهدفت منطقة المواصي التي تعج بالنازحين، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين وصلت جثامينهم إلى مجمع ناصر الطبي، وأكثر من 100 مصاباً بينهم حالات خطيرة.

وأضافت أن جيش الاحتلال يرتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس، خلّفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية.

وأشارت إلى عدم وجود مستشفيات تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الجرحى وجثامين الشهداء، بالتزامن مع تدمير الاحتلال المنظومة الصحية في قطاع غزة.

في غضون ذلك، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، بوصول "عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي التي صنفتها إسرائيل آمنة غربي مدينة خان يونس"، مضيفاً أن "المنطقة التي قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي تتكدس فيها خيام لعشرات آلاف النازحين الفلسطينيين، وغالبية الضحايا من الأطفال والنساء".

كما قال شهود عيان إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على منطقة "دوار النص" الواقعة ضمن المواصي.

وخلال الشهور الماضية، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين إلى التوجه إلى منطقة المواصي بزعم أنها "آمنة"، لكنه استهدف، لأكثر من مرة، خيام النازحين في المنطقة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وسط إدانة فلسطينية ودولية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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