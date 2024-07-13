وقالت الحركة، في بيان: "ما يعلنه الاحتلال حول استهداف قيادات من حماس ادعاءات كاذبة"، مضيفةً أن "هذه ليست المرة الأولى التي يدّعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ويتبين كذبه لاحقاً، وإن هذه الادعاءات إنما هي للتغطية على حجم المجزرة المروعة التي ارتكبها اليوم في منطقة ادعى أنها آمنة للنازحين".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، في المجزرة التي وقعت في منطقة المواصي قرب خان يونس جنوبي قطاع غزة صباح اليوم السبت.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن "الهدف من الهجوم على مجمع خيام مؤقت بالقرب من خان يونس هو محمد الضيف".

وزعمت الصحيفة أن رافع سلامة، وهو قائد لواء خان يونس بكتائب القسام، كان برفقة محمد الضيف لدى استهدافه في الهجوم، قائلةً:"في إسرائيل يقدرون وجود احتمال كبير لإصابة الضيف في الهجوم، لكنهم ينتظرون النتائج النهائية".

من جهتها، أفادت القناة "12" العبرية أن "الهجوم غير المعتاد في خان يونس هو محاولة لاغتيال لمحمد الضيف"، فيما ادّعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف "شخصية مهمة" في حماس (لم تحدده) ولا تزال نتائجه غير معلومة.

بينما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت إن "شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، والقوات الجوية، تحققان في نتائج الهجوم على منطقة هي ملجأ للنازحين في المواصي قرب خان يونس".

وأضافت أن "شعبة الاستخبارات والقوات الجوية تقدّران في هذه المرحلة أن محمد الضيف أُصيب على الأقل بجروح خطيرة للغاية ولم يتأكد بعد أنه جرى القضاء عليه".

فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن "نتنياهو يعتزم عقد محادثات أمنية خلال اليوم بعد ضربة لاستهداف الضيف".

"كلام فارغ"

من جهته قال القيادي في الحركة، سامي أبو زهري، لوكالة "رويترز" إن "التقرير الذي بثته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن غارة على خان يونس بقطاع غزة اليوم السبت استهدفت قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، كلام فارغ".

وأضاف أبو زهري: "جميع شهداء المجزرة مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأمريكي والصمت العالمي.. هذه رسالة عملية من الاحتلال بأنه غير معني بأي اتفاق".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، مقتل وإصابة 100 شخص في "مجزرة كبيرة" ارتكبها الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي، التي صنّفها بنفسه ضمن "المناطق الآمنة".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، لوكالة الأناضول، إن "المنطقة التي قصفها الجيش الإسرائيلي تتكدس فيها خيام عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين وغالبية الضحايا من الأطفال والنساء".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتُواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.