سياسة
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الحكومة في غزة: جيش الاحتلال قتل 159 صحفياً منذ 7 أكتوبر
ارتفع عدد شهداء الصحفيين والصحفيات جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 159، حسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع اليوم السبت، عقب استشهاد الصحفي محمد منهل أبو عرمانة.
الحكومة في غزة: جيش الاحتلال قتل 159 صحفياً منذ 7 أكتوبر
الحكومة في غزة: جيش الاحتلال قتل 159 صحفياً منذ 7 أكتوبر / صورة: Reuters
13 يوليو 2024

وقال "الإعلامي الحكومي" في بيان إن الصحفي الشهيد محمد منهل أبو عرمانة يعمل بوكالة "فلسطين الآن الإخبارية"، دون مزيد من التفاصيل.

ولأكثر من مرة حذر المكتب الإعلامي الحكومي ومؤسسات حقوقية من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدء الحرب على غزة يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين لمنع نقل "الجرائم" التي يرتكبها بغزة.

وتُظهر بيانات وإحصاءات "لجنة حماية الصحفيين" الدولية (غير حكومية مقرها نيويورك) أن الحرب على غزة أصبحت "الأكثر دموية للصحفيين" منذ بدء اللجنة في توثيق جرائم قتل الصحفيين حول العالم عام 1992.

كما أعلن "المركز الدولي للصحفيين" (غير حكومي مقره واشنطن) في فبراير/شباط الماضي، أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات عنف ضد الصحفيين منذ 30 عاماً، ودعا إسرائيل إلى وقف قتل الصحفيين والتحقيق في حوادث قتلهم على يد قواتها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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