سياسة
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محكمة باكستانية تُبرئ عمران خان وزوجته من تهمة الزواج غير الشرعي
برأت محكمة باكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته من تهم الزواج غير الشرعي، وذلك بعد يوم من فوز حزبه بمزيد من المقاعد في البرلمان.
محكمة باكستانية تُبرئ عمران خان وزوجته من تهمة الزواج غير الشرعي
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان / صورة: Reuters
13 يوليو 2024

وكتب نعيم بانجوتا محامي خان على منصة إكس، اليوم السبت، "جرت تبرئة عمران خان والسيدة بيبي"، في إشارة إلى بشرى خان زوجة عمران خان والمعروفة أيضاً باسم بشرى بيبي.

وقال حزب حركة الإنصاف الباكستاني المنتمي إليه خان إنه "لا توجد قضايا معلقة ضد خان لإبقائه في السجن بعد أن برأته المحكمة في العاصمة إسلام آباد".

وكان حُكم على خان وزوجته بالسجن سبعة أعوام في فبراير/شباط الماضي حينما قالت محكمة إنهما مذنبان بمخالفة الشريعة الإسلامية بعدم مراعاتهما في زواجهما أشهر العدة اللازمة بعد طلاق بيبي من زوجها السابق.

ولم يتضح بعد ما إذا كان خان وبيبي المسجونان سيُطلق سراحهما عقب قرار اليوم، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأُبطلت أو عُلقت جميع الأحكام الأربعة بالسجن التي حُكم بها على خان قبل الانتخابات الوطنية في فبراير/شباط. وبُرئ الزعيم المسجون منذ أغسطس/آب الماضي من تهم تسريب أسرار الدولة. وعُلقت العقوبتان الأخريان بالسجن.

وفي 2 من يوليو/تموز، قال الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي إنخان محتجز في السجن "تعسفياً"، ودعا السلطات في إسلام آباد لإطلاق سراحه فوراً.

وخان متهم في عدة قضايا أخرى، منها قضية العنف ضد الدولة. وبيبي متهمة في تهمة أخرى على الأقل بقبول قطع أراض رشوة من شركة تطوير عقاري خلال تولي خان رئاسة الوزراء.

وحذر حزب حركة الإنصاف من أن إبقاءه في السجن على الرغم من قرار إخراجه بكفالة اليوم سيؤدي إلى أزمة سياسية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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