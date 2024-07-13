سياسة
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أنقرة: مجزرة المواصي بغزة ضمن جهود حكومة نتنياهو لتدمير الفلسطينيين
أدانت الخارجية التركية، اليوم السبت، الهجوم الإسرائيلي على خيام نازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 70 شهيداً ونحو 300 جريح.
أنقرة: مجزرة المواصي بغزة ضمن جهود حكومة نتنياهو لتدمير الفلسطينيين
الخارجية التركية تدين المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة المواصي في غزة / صورة: AA
13 يوليو 2024

وأوضحت الخارجية التركية في بيان أن "هجوم إسرائيل على الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى منطقة المواصي، التي صنفتها (منطقة آمنة) في مدينة خان يونس، والمذبحة التي راح ضحيتها عشرات من المدنيين، ما هو إلا مرحلة من جهود حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لتدمير الفلسطينيين بالكامل".

وأشار بيان الخارجية إلى أن "إسرائيل اختارت إراقة الدماء مرة أخرى، بينما كان من المتوقع أن تجيب على رد حماس الإيجابي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وهو دليل على أن حكومة نتنياهو تحاول منع مفاوضات الوقف الدائم لإطلاق النار". وطالبت الدول التي تدعم إسرائيل بأن "توقف هذه الهمجية بشكل فوري".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي إلى 71 فلسطينياً، إضافة إلى إصابة 289 آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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