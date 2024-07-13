وأوضحت الخارجية التركية في بيان أن "هجوم إسرائيل على الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى منطقة المواصي، التي صنفتها (منطقة آمنة) في مدينة خان يونس، والمذبحة التي راح ضحيتها عشرات من المدنيين، ما هو إلا مرحلة من جهود حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لتدمير الفلسطينيين بالكامل".

وأشار بيان الخارجية إلى أن "إسرائيل اختارت إراقة الدماء مرة أخرى، بينما كان من المتوقع أن تجيب على رد حماس الإيجابي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وهو دليل على أن حكومة نتنياهو تحاول منع مفاوضات الوقف الدائم لإطلاق النار". وطالبت الدول التي تدعم إسرائيل بأن "توقف هذه الهمجية بشكل فوري".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي إلى 71 فلسطينياً، إضافة إلى إصابة 289 آخرين.