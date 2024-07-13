سياسة
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أردوغان: ما يجري في غزة منذ 7 أكتوبر ليس حرباً بين دولتين بل هو تطهير عرقي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن ما يجري في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ليس دفاعاً مشروعاً بل هو تطهير عرقي، مشيراً إلى أنّه لن تشعر أي دولة في المنطقة بالأمان ما دامت إسرائيل تسعى لتحقيق أمنها من خلال احتلال المزيد من الأراضي.
أردوغان: ما يجري في غزة منذ 7 أكتوبر ليس حرباً بين دولتين بل هو تطهير عرقي
أردوغان: لن تشعر منطقتنا بالأمان ما دامت إسرائيل تنتهج سياسات توسعية / صورة: AA
13 يوليو 2024

وشدد أردوغان، في كلمة خلال مشاركته في حفل تخرج دفعة من ضباط الأركان بجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول، على أن ما يحدث في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليس حرباً "بل إبادة جماعية صريحة".

وأضاف أنه "ما دامت إسرائيل تسعى لتحقيق أمنها من خلال احتلال المزيد من الأراضي، فلن تشعر أي دولة في منطقتنا بما في ذلك تركيا بالأمان التام"، مشيراً إلى أن نحو ثلاثة أرباع قطاع غزة تحول إلى أكوام من الأنقاض بسبب الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف التجمعات السكنية المدنية بشكل مباشر.

وقال أردوغان: "إن تركيا تبذل جهوداً مكثفة لضمان وقف إطلاق النار في غزة وتمهيد الطريق للسلام الدائم"، معرباً عن رغبتها في أن "يُعلَن وقف إطلاق النار بغزة في أقرب وقت، وأن يتنفس سكان القطاع الصعداء ولو قليلاً".

ولفت الرئيس التركي إلى أنه أعرب بكل وضوح لنظرائه خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأخيرة بواشنطن أنه ينبغي ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية. وأردف: "لم تجرِ مراعاة أي مبادئ وقواعد وخطوط حمراء فيما يتعلق بقانون الحرب، بل وجرى انتهاكها عمداً".

كما تطرق أردوغان، إلى مكافحة تنظيم PKK الإرهابي الانفصالي، و أشار إلى أن تركيا وجهت ضربات قوية للتنظيم الإرهابي الذي "أصبح غير قادر على التحرك داخل حدود تركيا، وبات محاصراً تماماً في العراق وسوريا"، وأكد أن منظومة الأسلحة المحلية تسهم بشكل كبير في محاربة الإرهاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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