سياسة
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حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين والاحتلال يزعم قصف اثنين من الجماعة
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف عنصرين من حزب الله "كانا يستعدان لإطلاق صواريخ"، في وقت أعلنت فيه الجماعة اللبنانية استهداف موقع عسكري وجنود إسرائيليين قرب الحدود مع جنوب البلاد.
حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين والاحتلال يزعم قصف اثنين من الجماعة
تضرر سيارة عقب غارة إسرائيلية بقرية دير ميماس على الحدود اللبنانية الجنوبية / صورة: AFP
13 يوليو 2024

وقال جيش الاحتلال في بيان عبر منصة "إكس"، إن قواته "رصدت عنصرين من حزب الله في منطقة دير ميماس (بقضاء مرجعيون) جنوب لبنان يستعدان لإطلاق صواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "بعد وقت قصير من رصدهم قصفت طائرة مسيّرة إسرائيلية العنصرين". كما لفت إلى أنه هاجم بالمدفعية أيضاً أهدافاً (لم يحددها) في مناطق كفركلا وعلما الشعب في جنوب لبنان.

وحتى الساعة 10:40 (ت.غ) لم يعلق حزب الله على ما أورده جيش الاحتلال في بيانه. فيما أعلنت وكالة أنباء لبنان الرسمية مقتل اثنين على طريق الخردلي (بين مرجعيون والنبطية) جنوب لبنان جرى استهدافهما بصاروخ من مسيّرة إسرائيلية، دون تفاصيل أخرى.

في السياق، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّ "4 إسرائيليين أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة، جراء سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو مدينة كريات شمونة ومناطق محيطة بها".

في المقابل، أعلن حزب الله، السبت، استهداف موقع عسكري وجنود إسرائيليين قرب الحدود مع جنوب لبنان، مشيراً إلى أنه استهدف انتشاراً "لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بصاروخ فلق وحقق إصابات مباشرة".

وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنه استهدف موقع "المطلة" الإسرائيلي بصاروخ "جهاد". وحسب مراقبين، فإن هذا الصاروخ مصنوع محلياً، غير موجه، يحمل متفجرات حربية بزنة 120 كيلوغراماً وله قدرة تدميرية كبيرة.

ولفت حزب الله إلى أن "هجومه جاء رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي البارحة في بلدة الماري (الحدودية)". والجمعة قتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة الماري التي تقع في قضاء حاصبيا بمحافظة النبطية وتتداخل مع قرية الغجر السورية المحتلة من قبل إسرائيل.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف نحو 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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