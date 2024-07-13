وقال أردوغان خلال حفل توزيع جوائز مسابقة الشهيد مصطفى جمباز للتصوير بجزيرة الديمقراطية والحرية بإسطنبول: "أظهرنا مجدداً (من خلال التصدي لمحاولة 15 تموز الانقلابية) لعبيد الإمبريالية بأن تركيا لا يمكن السيطرة عليها وأنه لا يمكن فرض القيود على إرادة الشعب".

وتابع الرئيس التركي: "بإحباطنا خطة الـ40 عاماً لخونة 15 تموز أهدينا نصراً جديداً ستحمله الأجيال القادمة وسام شرف على صدورها".

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، لكنها باءت بالفشل. وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.

ازدواجية الإعلام الغربي

وعلى صعيد الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استنكر الرئيس التركي ازدواجية المعايير في وسائل الإعلام الغربية خلال تعاطيها مع الأحداث، قائلاً: "الذين لا يبالون بالمأساة الإنسانية في غزة لا يشعرون حتى بالحاجة إلى إخفاء سياساتهم المنافقة وانعدام ضمائرهم".

وتطرق أردوغان إلى متابعة وسائل إعلام غربية لأحداث "غزي بارك" عام 2013 بإسطنبول، مشيراً إلى أن "تلك الوسائل كانت تتابع الأحداث حينها على مدار 24 ساعة في اليوم، إلا أن الوسائل ذاتها اختفت فجأة عن التغطية الإعلامية حينما تعلق الأمر بأحداث غزة".

واندلعت أحداث "غزي بارك" في 27 مايو/أيار 2013، إثر اقتلاع بعض الأشجار من متنزه "غزي" المطل على ساحة "تقسيم" العريقة في قلب إسطنبول، في إطار مشروع لإعادة تأهيل المنطقة.