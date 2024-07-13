وقالت الحركة في بيان عبر منصة تليغرام إن "إعلان الأرجنتين توصيف حركة حماس (منظمة إرهابية) هو انحياز مفضوح من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلاي، ومحاولة مكشوفة لتبرير جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها النازيون الجدد بحق الأطفال والنساء في غزة".

وأضافت: "نعتبر هذا القرار الظالم قراراً خاطئاً ومنحازاً للاحتلال النازي، الذي يمثل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكابه إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني".

وطالبت حماس الحكومة الأرجنتينية بالتراجع عن هذا القرار، وعدم الانسياق وراء "رواية الاحتلال الصهيوني المجرم"، والانحياز إلى منطق العدالة وحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير.