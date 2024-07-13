سياسة
1 دقيقة قراءة
"انحياز مفضوح للاحتلال".. حماس تدعو الأرجنتين للتراجع عن تصنيفها "إرهابية"
اعتبرت حركة حماس، اليوم السبت، إعلان الأرجنتين توصيفها كمنظمة إرهابية "انحيازاً مفضوحاً" من رئيسها و"محاولة مكشوفة لتبرير جريمة الإبادة والتطهير العرقي" الإسرائيلية بحق أطفال ونساء قطاع غزة.
"انحياز مفضوح للاحتلال".. حماس تدعو الأرجنتين للتراجع عن تصنيفها "إرهابية"
الرئيس الأرجنتيني خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى 208 لاستقلال الأرجنتين عن إسبانيا / صورة: AFP
13 يوليو 2024

وقالت الحركة في بيان عبر منصة تليغرام إن "إعلان الأرجنتين توصيف حركة حماس (منظمة إرهابية) هو انحياز مفضوح من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلاي، ومحاولة مكشوفة لتبرير جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها النازيون الجدد بحق الأطفال والنساء في غزة".

وأضافت: "نعتبر هذا القرار الظالم قراراً خاطئاً ومنحازاً للاحتلال النازي، الذي يمثل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكابه إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني".

وطالبت حماس الحكومة الأرجنتينية بالتراجع عن هذا القرار، وعدم الانسياق وراء "رواية الاحتلال الصهيوني المجرم"، والانحياز إلى منطق العدالة وحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us