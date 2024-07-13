وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى استلام المصاب من جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر الجلمة ونقله إلى المستشفى. ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطيني فإن الشاب أصيب "برصاص الاحتلال الإسرائيلي (...) قرب حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين" دون مزيد من التفاصيل.

وفي مدينة قلقيلية قالت الجمعية في بيان منفصل إن طواقمها نقلت إلى المستشفى سيدة مصابة "نتيجة اعتداء مستوطنين على سيارتها الخاصة" وذلك في قرية الفندق شرق المدينة.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 574 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف و350 واعتقال نحو 9 آلاف و625، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت قرابة 127 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.