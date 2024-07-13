سياسة
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مصدر مصري: القاهرة تتمسك بانسحاب إسرائيل تماماً من معبر رفح
قالت قناة القاهرة الإخبارية (خاصة) السبت، نقلاً عن مصدر "رفيع المستوى"، إن مصر تتمسك بانسحاب إسرائيلي "كامل" من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وتدعو تل أبيب إلى "عدم عرقلة" مفاوضات التهدئة في غزة بطرح "مبادئ جديدة" غير ما اتُّفق عليه.
مصدر مصري: القاهرة تتمسك بانسحاب إسرائيل تماماً من معبر رفح
القاهرة تتمسك بانسحاب إسرائيل تماماً من معبر رفح / صورة: Reuters
13 يوليو 2024

ووفق المصدر "تتمسك القاهرة بانسحاب إسرائيل تماماً من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وبألا توضع قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع". مضيفاً أن مصر "تشدد على ضرورة إتاحة إسرائيل الحرية لحركة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، وضرورة فتح جميع المعابر البرية مع القطاع فوراً".

وأكد المصدر أن "القيادة الإسرائيلية تعمل على احتواء الرأي العام باستهلاك الوقت في اجتماعات شكلية لجذب الرأي العام الداخلي بعيداً عن التوصل إلى صفقة لتجنب انهيار الائتلاف الحكومي". وتابع أن "مصر تدعو إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بشأن التهدئة بقطاع غزة، وطرح مبادئ جديدة تخالف ما اتُّفق عليه سابقاً بهذا الصدد".

وفي وقت سابق السبت قال المصدر ذاته لقناة القاهرة الإخبارية إن "مصر أبلغت الأطراف المعنية بخطورة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واستهداف المدنيين". وأضاف أن "إسرائيل لا تزال تمارس سياسات تؤدي إلى مزيد من التصعيد، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة كلها".

واستضافت مصر الأسبوع الماضي وفوداً إسرائيلية وأمريكية للتباحث حول النقاط العالقة في اتفاق التهدئة بقطاع غزة.

وتجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، مفاوضات غير مباشرة منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت نحو 127 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، فيما تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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