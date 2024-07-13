سياسة
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قبل الرئاسيات بشهور.. إطلاق نار بحشد لترمب في بنسلفانيا ونقله إلى المستشفى
أجلي المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترمب من المنصة خلال تجمع حاشد اليوم السبت، بعد سماع دوي بدا أنه طلقات نارية، خلال الحدث الذي أقيم بولاية بنسيلفانيا، وفق إفادات صحفية.
قبل الرئاسيات بشهور.. إطلاق نار بحشد لترمب في بنسلفانيا ونقله إلى المستشفى
رجال الخدمة السرية يحيطون بترمب خلال إجلائه من منصة تجمع انتخابي له في بنسلفانيا / صورة: Reuters / Others
13 يوليو 2024

وسُمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق في بنسلفانيا اليوم السبت. وأظهرت لقطات مصورة أفراداً من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترمب إلى سيارة فيما كان يرفع قبضته في الهواء.

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه، وقناصة على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترمب. وذكرت شبكة CNN أن ترمب أصيب في إطلاق النار.

وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى فيما كان محاطاً برجال أمن أخرجوه من المنصة. وفي أثناء إجلائه رفع ترمب قبضته أمام الحشد.

وكان ترمب بدأ للتو إلقاء خطابه عندما سُمع دوي إطلاق النار، وسارع عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين إلى مساعدته على النهوض ورافقوه من المنصة إلى سيارته. وخلال إجلائه رفع ترمب قبضته وسط هتاف أنصاره.

وقال ترمب عقب حادثة إطلاق النار: "أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية". فيما قال مراسل CNN إن ترمب بخير ونقل إلى مركز طبي محلي لفحصه.

وأكد جهاز الخدمة السرية أن ترمب "بأمان" بعد حادثة إطلاق النار، وأن تحقيقاً موسعاً سيجري في واقعة إطلاق النار وسيُصدَر مزيد من المعلومات عند توافرها.

كان هذا آخر تجمع لترمب قبل المؤتمر الجمهوري الذي من المقرر خلاله تسميته رسمياً مرشحاً للحزب الجمهوري لمواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال البيت الأبيض لاحقاً إن الرئيس بايدن اطّلع على الوقائع التي حدثت خلال تجمع ترمب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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