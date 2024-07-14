سياسة
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المغرب.. مئات يتظاهرون في مكناس احتجاجاً على "مجزرة المواصي"
شارك مئات المغاربة السبت، في وقفة احتجاجية بمدينة مكناس (شمال)، للتنديد باستهداف إسرائيل منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، المكتظة بالنازحين، ما أسفر عن استشهاد وجرح مئات منهم.
المغرب.. مئات يتظاهرون في مكناس احتجاجاً على "مجزرة المواصي"
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في منطقة المواصي إلى 90 / صورة: Reuters
14 يوليو 2024

واستنكر المشاركون في الوقفة، التي جاءت بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية)، استمرار استهداف المدنيين العزل.

كما حملوا أعلام فلسطين ولافتات مكتوب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"أوقفوا العدوان على غزة"، و"سواء اليوم سواء غداً الانتصار ولا بد".

وخلال الوقفة، جرى رفع صور تبين حجم الدمار والقتل بغزة، وترديد شعارات بينها: "فلسطين أمانة، والتطبيع خيانة"، و"غزة غزة رمز العزة"، و"لا للتطبيع".

وندد المحتجون بما وصفوه "مشاركة الدول الغربية في هذه الحرب لاستمرار دعم تل أبيب ومدها بالأسلحة".

وبوتيرة شبه يومية منذ اندلاع الحرب على غزة، تشهد مدن مغربية عديدة احتجاجات شعبية حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، ولا سيما إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي إلى 90 فلسطينياً، وإصابة 300 آخرين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت نحو 127 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، فيما تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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