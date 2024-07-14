وقال المصدر إن القصف "انطلق من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية، وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق"، مشيراً إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدّت "لصواريخ العدو رغم كثافتها وأسقطت عدداً غير قليل منها".

وتحدّثت إذاعة "شام إف إم" المحلية عن "انفجار مستودع ذخيرة جراء الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف إحدى النقاط في محيط العاصمة". وقالت الإذاعة: "تُسمع أصوات سيارات الإسعاف والإطفاء في شوارع المدينة"، فيما تناقل إعلاميون محليون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تُظهر حريقاً مندلعاً في منطقة سكنية في حي كفرسوسة بدمشق.