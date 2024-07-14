سياسة
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قتيل وثلاث إصابات جراء قصف إسرائيلي على محيط دمشق
قُتل عسكري تابع للجيش السوري، وأُصيب ثلاثة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف عدداً من المواقع العسكرية في محيط دمشق وأحد الأبنية السكنية داخل المدينة وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلاً عن مصدر عسكري، فجر الأحد.
قتيل وثلاث إصابات جراء قصف إسرائيلي على محيط دمشق
قتيل وثلاث إصابات جراء قصف إسرائيلي على محيط دمشق / صورة: Reuters
14 يوليو 2024

وقال المصدر إن القصف "انطلق من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية، وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق"، مشيراً إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدّت "لصواريخ العدو رغم كثافتها وأسقطت عدداً غير قليل منها".

وتحدّثت إذاعة "شام إف إم" المحلية عن "انفجار مستودع ذخيرة جراء الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف إحدى النقاط في محيط العاصمة". وقالت الإذاعة: "تُسمع أصوات سيارات الإسعاف والإطفاء في شوارع المدينة"، فيما تناقل إعلاميون محليون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تُظهر حريقاً مندلعاً في منطقة سكنية في حي كفرسوسة بدمشق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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