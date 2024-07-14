وطالبت الوزارة "منظمة اليونسكو والمؤسسات الدولية العاملة بالتراث الثقافي كافة بالتصدي لقرار حكومة الاحتلال ضم ونقل السيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية إلى سلطة الآثار في حكومة الاحتلال"، وتابعت أن "هذه الأعمال الإجرامية تهدف إلى السيطرة على التراث الفلسطيني ونهب مقدرات شعبنا الثقافية".

وأضافت أن "تنصُّل الاحتلال الإسرائيلي من المسؤوليات القانونية الدولية والاتفاقيات الخاصة بحماية التراث هو أحد الشواهد على أن هذا الاحتلال الإجرامي يسعى ضمن سياسته التصعيدية إلى طمس التراث الفلسطيني الذي يعتبر شاهداً على حق شعبنا وارتباطه الوثيق بأرض فلسطين". ورأت في الخطوة الإسرائيلية "خطة واضحة المعالم تهدف إلى تهويد الأراضي الفلسطينية وتمكين المستوطنين وعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها".

والأربعاء، أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، وفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار). ووفق المركز، فإن مشروع القانون الذي بادر به النائب عميت هليفي من كتلة الليكود، "لم يحدد أي مناطق في الضفة الغربية"، معتبراً إياه "أحد قوانين الضم الزاحف".

ويقول المركز إن مشروع القانون أُدرج على جدول أعمال الكنيست بدءاً من الولاية البرلمانية العشرين في الفترة "2015-2019)، ولاحقاً، من جهة نواب كُتل اليمين الاستيطاني، لكن هذه هي المرّة الأولى التي يدخل فيها مسار التشريع.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، صدَّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" على خطوات "لشرعنة" بؤر استيطانية وعقوبات ضد السلطة الفلسطينية "للتصدي للاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية"، وفق هيئة البث العبرية (رسمية).

وأضافت الهيئة أنه من بين الإجراءات "تطبيق القانون في المناطق (ب) ضد المساس بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية".

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995 أراضي الضفة إلى ثلاث مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكّل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.