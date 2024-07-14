وقال أردوغان، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "أدين بشدة محاولة اغتيال الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، المرشح الرئاسي السيد دونالد ترمب".

وأضاف: "أتقدم بأخلص تمنياتي بالسلامة للسيد ترمب وعائلته وأحبائه، وأؤكد أن تركيا ستقف إلى جانب الشعب الأمريكي الصديق والحليف".

وتابع: "أعتقد أن التحقيق في الهجوم سيجري بأكثر الطرق فعالية، وسيقدم الجناة والمحرضون إلى العدالة في أقرب وقت ممكن، كي لا تلقي هذه الحادثة بظلالها على الانتخابات الأمريكية والاستقرار العالمي".

وفجر الأحد، أُصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في إطلاق نار خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي له في بنسلفانيا.

وقال ترمب، عقب حادثة إطلاق النار: "أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية"، فيما سُمعت أصوات أعيرة نارية في أثناء كلمة ترمب، وشوهدت دماء على أذنه.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، أن الشخص الذي نفذ محاولة الاغتيال هو توماس ماثيو كروكس، 20 عاماً، بينما ذكرت مصادر متعددة من جهات إنفاذ القانون الأمريكي أن "المسلح مات"، حسب شبكة CNN.