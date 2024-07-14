وأُصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في أثناء اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة باتجاه المنازل عند مدخل البلدة، كما أُصيب شاب آخر برصاص الاحتلال الحي قرب حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيَّيْن اثنين برصاص قوات الاحتلال عند معبر تسوفيم القريب من قلقيلية في الضفة الغربية، وأضاف أن طواقمه نقلت إلى المستشفى امرأة أُصيبت نتيجة اعتداء مستوطنين على سيارتها الخاصة، وذلك في قرية الفندق، شرق المدينة.

وفي حوسان، غرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وصادرت عدداً من المركبات، واقتحمت منزل عائلة الأسير المحرر والمبعد إلى غزة نمر زبن الذي استُشهد في مجزرة مواصي خان يونس أمس، واعتقلت شقيقه وشقيقته، كما اعتقلت 3 آخرين من مدينة البيرة وقريتي بدرس وكفر مالك قضاء محافظة رام الله، واعتقلت شابين في مخيم عقبة جبر في أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقريتي فقوعة وعرانة في جنين، واندلعت مواجهات لدى اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط وحي راس خميس شرقي القدس المحتلة، كما اقتحمت مدينة البيرة، ومخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي اندلعت مواجهات الليلة الماضية بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط وحي راس خميس، شمال شرقي القدس المحتلة.

وارتفع عدد معتقلي الضفة الغربية، الأحد، إلى نحو 9 آلاف و655 منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 30 فلسطينيّاً خلال اليومين الأخيرين.

في السياق ذاته، هدم الجيش الإسرائيلي، الأحد، منزلين لفلسطينيين في قرية الديوك التحتا غرب محافظة أريحا، شرقي الضفة الغربية، في وقت شرع فيه مستوطنون في إقامة بؤرة استيطانية جنوبي الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

من جهته، قال المشرف العام بمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إن "عدداً من المستعمرين (الإسرائيليين) اقتحم في ساعات الصباح الباكر تجمع عرب المليحات شمال أريحا، بواسطة أغنامهم".

إضراب تنديداً بمجزرة المواصي

وعمّ الإضراب عدداً من محافظات الضفة الغربية، الأحد، تعبيراً عن الغضب وتنديداً بالمجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، السبت، في منطقة "المواصي" في خان يونس جنوبي قطاع غزة والمصنفة إسرائيليّاً بأنها "منطقة آمنة".

وشل الإضراب مناحي الحياة كافة في محافظات بيت لحم (جنوب)، وطولكرم وجنين وقلقيلية (شمال)، بما في ذلك القطاعين العام والخاص باستثناء المرافق الصحية، كما أغلقت المتاجر والمؤسسات أبوابها وتوقفت حركة النقل، وفق ما أكد شهود عيان في تلك المحافظات.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار المستوطنين اقتحامهم المسجد الأقصى، فقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باقتحام مجموعات من المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت هذه المجموعات جولات استفزازية، وأدت طقوساً تلمودية في باحات "الأقصى".