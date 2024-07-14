سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة: محاولة اغتيال ترمب اعتداء على إرادة الشعب الأمريكي
أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، في أثناء وجوده بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.
أنقرة: محاولة اغتيال ترمب اعتداء على إرادة الشعب الأمريكي
الخارجية التركية تدين بشدة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب / صورة: AA
14 يوليو 2024

وقالت الخارجية، عبر بيان، اليوم الأحد: "ندين بشدة الهجوم على الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الرئاسي في الانتخابات المقبلة، السيد دونالد ترمب، في تجمع سياسي بولاية بنسلفانيا".

وأضافت: "تعد محاولة الاغتيال هذه اعتداء على إرادة الشعب، لا يمكن قبول التدخل في السياسة الديمقراطية عبر العنف أو الانقلابات أو غيرها من الوسائل غير المشروعة".

وتابعت: "نأمل أن تُجرى الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية في بيئة سلمية".

وفجر الأحد، أُصيب ترمب في إطلاق نار في أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقال ترمب عقب حادثة إطلاق النار: "أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية"، فيما سُمعت أصوات أعيرة نارية في أثناء كلمة ترمب، وشوهدت دماء على أذنه.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، أن الشخص الذي نفذ محاولة الاغتيال هو توماس ماثيو كروكس، 20 عاماً، بينما ذكرت مصادر متعددة من جهات إنفاذ القانون الأمريكي أن "المسلح مات"، حسب شبكة CNN.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us