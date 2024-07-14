وقالت الخارجية، عبر بيان، اليوم الأحد: "ندين بشدة الهجوم على الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الرئاسي في الانتخابات المقبلة، السيد دونالد ترمب، في تجمع سياسي بولاية بنسلفانيا".

وأضافت: "تعد محاولة الاغتيال هذه اعتداء على إرادة الشعب، لا يمكن قبول التدخل في السياسة الديمقراطية عبر العنف أو الانقلابات أو غيرها من الوسائل غير المشروعة".

وتابعت: "نأمل أن تُجرى الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية في بيئة سلمية".

وفجر الأحد، أُصيب ترمب في إطلاق نار في أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقال ترمب عقب حادثة إطلاق النار: "أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية"، فيما سُمعت أصوات أعيرة نارية في أثناء كلمة ترمب، وشوهدت دماء على أذنه.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، أن الشخص الذي نفذ محاولة الاغتيال هو توماس ماثيو كروكس، 20 عاماً، بينما ذكرت مصادر متعددة من جهات إنفاذ القانون الأمريكي أن "المسلح مات"، حسب شبكة CNN.