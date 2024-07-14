وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة، ما أسفر عن سقوط 141 شهيداً و400 مصاب"، ولفتت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا "تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

ويتزامن ذلك مع سقوط مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين ارتكبهما الجيش الإسرائيلي في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، ومخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي المدينة، ما تسبب في موجة استنكار واسعة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني، اليوم الأحد، جثة 6 شهداء من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، استُشهدوا في قصف إسرائيلي سابق. وقال مصدر طبي إن الطواقم نقلت جثث الشهداء إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جانبه، أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة ارتفاع عدد شهداء مجزرة مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، من 15 إلى 22 شهيداً. وقال الجهاز، في بيان، إن "عدد شهداء المجزرة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، بحق مُصلّين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة ارتفع إلى 22"، مشيراً إلى وجود "عدد من الجرحى في حالة خطرة".

وأمس السبت، قال متحدث الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، لوكالة الأناضول إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في منطقة الشاطئ باستهداف المسجد الأبيض، ما أدى إلى سقوط 15 شهيداً، وإصابة أكثر من 20 آخرين، معظم إصاباتهم خطيرة".وتزامن ذلك مع ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 90 فلسطينيّاً وإصابة 300 آخرين بينهم حالات خطيرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

واستُشهد خلال مجزرة المواصي حارس مرمى نادي شباب خان يونس لكرة القدم شادي أبو العراج، وفق ما أعلن متحدث النادي علي دحلان.وقال دحلان للأناضول، إن "نادي شباب خان يونس خسر لاعباً مميزاً في فريق كرة القدم باستشهاد اللاعب أبو العراج، لينضم إلى كوكبة الشهداء الفلسطينيين من الرياضيين".

غارات على مدينة غزة ووسط القطاع

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن غارات عنيفة على قطاع غزة، وقال الدفاع المدني في القطاع إن 10 مواطنين استُشهدوا و27 آخرين أصيبوا جراء استهداف جيش الاحتلال منزلاً وبرجاً سكنيّاً في مدينة غزة وسط القطاع. وأضاف أنه انتشل جثث 7 شهداء ونقل 7 إصابات من منزل سكني لعائلة يوسف الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة أبو سكندر في الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

كما انتشل الدفاع المدني جثث 3 شهداء ونقل 20 مصاباً من برج سكني لعائلة الحداد في منطقة الشعبية، وسط مدينة غزة، بعد استهدافه من الطيران الحربي الإسرائيلي. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 4 مواطنين استُشهدوا بينما أُصيب 3 آخرون في استهداف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية لعائلة الغفري في شارع الجلاء بمدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت قرابة 127 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتُواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.