والأحد، قالت هيئة البث العبرية (رسمية): "إن سيارة مسرعة أصابت 4 إسرائيليين في محطة الحافلات بمدينة تسرفين جنوبي تل أبيب، وجرى تحييد المهاجم"، وأوضحت أن المصابين الأربعة هم عسكريون، وأحدهم ضابط أُصيب بجروح خطيرة.

وقالت القناة 13 العبرية إن قوة من حرس الحدود كانت قرب الموقع وأطلقت النار على المنفذ، ثم أفادت في ما بعد بأن "منفذ العملية من كفر عقب ويحمل هوية إسرائيلية وقد قُتل في المكان".

من جانبها نعت حركة حماس، عبر بيان، منفذ عملية الدهس "الشهيد محمد شهاب (27 عاماً)، ابن بلدة كفر عقب، شمالي القدس المحتلة"، واعتبرت أنّ العملية "رد طبيعي" على "حرب الإبادة الوحشية والمجازر البشعة في قطاع غزة وحملات الترويع والقمع والإرهاب في الضفة والقدس المحتلّتَين".

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 127 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.