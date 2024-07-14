سياسة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال يقول إن مصابي عملية الدهس عسكريون وحماس: رد طبيعي على إبادة غزة
أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بأنّ المصابين الأربعة في عملية الدهس قرب مدينة تل أبيب هم عسكريون، فيما اعتبرت حركة حماس العملية بأنها "رد طبيعي" على "حرب الإبادة الوحشية" في غزة، "وحملات الترويع والإرهاب في الضفة والقدس.
الاحتلال يقول إن مصابي عملية الدهس عسكريون وحماس: رد طبيعي على إبادة غزة
إذاعة جيش الاحتلال: المصابون الأربعة في عملية الدهس عسكريون، وأحدهم ضابط أُصيب بجروح خطيرة / صورة: AP
14 يوليو 2024

والأحد، قالت هيئة البث العبرية (رسمية): "إن سيارة مسرعة أصابت 4 إسرائيليين في محطة الحافلات بمدينة تسرفين جنوبي تل أبيب، وجرى تحييد المهاجم"، وأوضحت أن المصابين الأربعة هم عسكريون، وأحدهم ضابط أُصيب بجروح خطيرة.

وقالت القناة 13 العبرية إن قوة من حرس الحدود كانت قرب الموقع وأطلقت النار على المنفذ، ثم أفادت في ما بعد بأن "منفذ العملية من كفر عقب ويحمل هوية إسرائيلية وقد قُتل في المكان".

من جانبها نعت حركة حماس، عبر بيان، منفذ عملية الدهس "الشهيد محمد شهاب (27 عاماً)، ابن بلدة كفر عقب، شمالي القدس المحتلة"، واعتبرت أنّ العملية "رد طبيعي" على "حرب الإبادة الوحشية والمجازر البشعة في قطاع غزة وحملات الترويع والقمع والإرهاب في الضفة والقدس المحتلّتَين".

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 127 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us