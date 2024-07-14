وقال الرشق، في تصريح لوكالة الأناضول، اليوم الأحد: "ما نشرته وتداولته وسائل الإعلام عن قرار لدى حركة حماس بوقف المفاوضات، ردّاً على مجزرة المواصي غرب خان يونس، لا أساس له من الصحة".

وأضاف أن "هذا التصعيد النازي ضد شعبنا الفلسطيني من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته "النازية"، أحد أهدافه هو قطع الطريق على التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان على شعبنا، وهو ما أصبح واضحاً لدى الجميع".

وأمس السبت، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيّاً وإصابة 300 آخرين، بينهم حالات خطيرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

وتداولت وسائل إعلام عقب وقوع المجزرة، أنباء تفيد بوقف حماس مفاوضات الهدنة في غزة، ردّاً على الاستهداف الإسرائيلي لخيام النازحين.

بدوره، بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، مساء أمس السبت، مجزرتي المواصي جنوبي قطاع غزة، ومخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي المدينة، خلال اتصال هاتفي تلقاه البوسعيدي من هنية، وفق بيان الخارجية العمانية.

وأفاد البيان بأن البوسعيدي تلقى مساء السبت اتصالاً هاتفيّاً من هنية، تناول خلاله الجانبان "القصف الجوي الذي استهدفت به قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين العزل في مواصي خان يونس، وفي مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة".

وصباح الأحد، أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء مجزرة مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، من 15 إلى 22 شهيداً.

وعلى مدار أشهر، تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادل الأسرى من الجانبين ووقفاً لإطلاق النار.

ورغم تأكيد حماس جاهزيتها لـ"التعامل بإيجابية مع أي صفقة تؤمّن وقف إطلاق نار دائماً، وانسحاباً كاملاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وتحقيق إعمار القطاع بعد انتهاء الحرب، وتبادل الأسرى، وتوفير الإغاثة لفلسطينيي القطاع"، فإن جهود الوساطة تواجه عقبات في ظل إصرار نتنياهو على عدم وقف الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت قرابة 127 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتُواصل تل أبيب الحرب متجاهلةً قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.