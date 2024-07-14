سياسة
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زعماء بالعالم يدينون محاولة اغتيال ترمب ويعبّرون عن "صدمتهم" وتضامنهم
سجل زعماء العالم إدانتهم لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، معربين عن تمنيهم الشفاء للمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية.
زعماء بالعالم يدينون محاولة اغتيال ترمب ويعبّرون عن "صدمتهم" وتضامنهم
زعماء بالعالم يدينون محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي / صورة: Reuters
14 يوليو 2024

وفجر الأحد، أصيب ترمب بإطلاق نار في أثناء إلقاء كلمة بتجمع انتخابي في بنسلفانيا وشوهدت دماء على أذنه. وقال الرئيس السابق بعد الحادث: "أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية".

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، أن الشخص الذي نفذ محاولة الاغتيال، هو توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاماً، بينما ذكرت مصادر متعددة من جهات إنفاذ القانون الأمريكي أن "المسلح مات"، حسب شبكة "CNN".

وأدانت روسيا بشدّة محاولة اغتيال ترمب، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في بيان: "إنه على مرّ التاريخ، وُجدت حالات عديدة من العنف داخل النظام السياسي الأمريكي خلال الصراعات السياسية.

وأعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي التقى ترمب قبل أيام، عن تضامنه معه. وكتب أوربان، في منشور على حسابه عبر منصة إكس: "أفكاري وصلواتي مع الرئيس دونالد ترمب في هذه الساعات المظلمة".

وفي منشور على حسابه عبر منصة إكس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أنا وزوجتي سارة صُدمنا بالهجوم الواضح على الرئيس ترمب، ونصلي من أجل سلامته وشفائه العاجل".

أما رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثاً كير ستارمر فقال: "أشعر بالرعب من المشاهد الصادمة"، معرباً عن "أطيب تمنياته" للرئيس السابق وعائلته، مضيفاً: "العنف السياسي بأي شكل من الأشكال ليس له مكان في مجتمعاتنا، وتعاطفي مع جميع ضحايا هذا الهجوم".

كما أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن رعبه. وقال: "لا يمكن المبالغة في القول إن العنف السياسي غير مقبول على الإطلاق.. تعاطفي مع الرئيس السابق ترمب، والحاضرين في هذا الحدث، وجميع الأمريكيين".

وحثت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني على تقليل الكراهية في الانتخابات الأمريكية. وأضافت: "تضامني وأفضل تمنياتي بالشفاء العاجل له، على أمل أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة من الحملة الانتخابية انتصار الحوار والمسؤولية على الكراهية والعنف".

من جهته، أدان جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الهجوم، وكتب عبر إكس: "مجدداً، نشهد أعمال عنف غير مقبولة ضد الساسة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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