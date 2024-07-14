سياسة
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بعد محاولة اغتياله.. ترمب: لن نخاف وعلينا الاتحاد " ضد الشر"
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، اليوم الأحد، إلى الوحدة وتحدي الشر، معرباً عن امتنانه للدعم الذي حصل عليه بعد نجاته من محاولة اغتيال.
بعد محاولة اغتياله.. ترمب: لن نخاف وعلينا الاتحاد " ضد الشر"
الرئيس الأمريكي السابق يعرب عن امتنانه للدعم الذي حصل عليه عقب نجاته من محاولة اغتيال / صورة: AFP
14 يوليو 2024

وأعرب ترمب في منشور على منصة " تروث سوشيال" التابعة له، عن امتنانه للدعم الذي حصل عليه بعد محاولة الاغتيال، قائلاً: "لن نخاف، ولكن بدلاً من ذلك سنظل صامدين في إيماننا ومتحدين في مواجهة الشر".

ودعا المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إلى الوحدة الوطنية والقوة، وحث الأمريكيين على الوقوف معاً وإظهار شخصيتهم الحقيقية. وقال: "في هذه اللحظة، من المهم، أكثر من أي وقت مضى، أن نقف متحدين، وأن نظهر شخصيتنا الحقيقية كأمريكيين، وأن نبقى أقوياء ومصممين، ولا نسمح للشر بالانتصار".

وفجر الأحد، أُصيب ترمب في إطلاق نار خلال إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسلفانيا. وقال عقب الحادث: "أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية"، فيما سُمعت أصوات أعيرة نارية في أثناء كلمة ترمب، وشوهدت دماء على أذنه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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