وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بعد لقاء ثنائي جمعهما في قصر دولمة بهتشة، بإسطنبول: "مع الأسف الجانب الإسرائيلي يفسر قبول حماس الشروط (وقف إطلاق النار) على أنه ضعف واستسلام".

وحذر من أنّ التفسير الإسرائيلي يعدّ "خطيراً جداً"، واصفاً ذلك بأنه "حسابات استراتيجية في غاية الخطورة". كما لفت إلى أن التحرك بناء على الموقف الإسرائيلي سيتسبب بـ"إراقة المزيد من الدماء والدموع وحدوث مأساة أكبر وسيدفع المنطقة بأكملها في نار أكبر".

وفي رده على سؤال حول وقف إطلاق النار في غزة، أشار فيدان، إلى أنهم يبقون قضية غزة على رأس جدول أعمالهم، لافتاً إلى أنهم بحثوا مسألة وقف إطلاق النار في غزة مع نظيره السعودي.

وقال: "في الأسبوع الماضي على وجه التحديد، أظهر موقف حماس إلى جانب السلام، والدور الإسرائيلي المعطل لهذا الموقف مرة أخرى أن حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، ليس لديها أي نية لوقف إطلاق النار أو السلام".

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده تبذل كل جهد لدعم السلام من خلال الإرادة التي أظهرها الرئيس رجب طيب أردوغان، مشدداً كذلك على أن دعم تركيا للأطراف والدول التي تلعب دور الوساطة في المفاوضات واضح.

وتابع أن" "الاستخبارات التركية ووزارة الخارجية تعملان باستمرار، وتقدمان جميع أنواع الدعم لجهود الوساطة، منوهاً بأن عدم قبول إسرائيل واختلاقها أعذاراً جديدة مقابل رد حماس الإيجابي على الشروط الأخيرة لوقف إطلاق النار، يضعان الأطراف المتفاوضة في موقف صعب ويخلقان طريقاً مسدوداً جديداً.

وقال: "توجد حقيقة يراها كل من يتمتع بالعقل والإنصاف؛ إذا سلكت هذا الطريق، فسيكون هناك المزيد من الوفيات والمزيد من المجازر والمزيد من عدم الاستقرار. نحن لا نريد أن نرى هذا".

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنهم وقعوا على بروتوكول تفعيل مجلس التنسيق التركي-السعودي، ووصفه بأنه "سيكون اختراقاً، ونقطة تحول بين العلاقات بين البلدين".

وأضاف بن فرحان: "نحن متفقون على ضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي في غزة؛ وجهات نظرنا متداخلة. يجب تحقيق وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ويجب توصيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني".

وتابع: "لا يزال الشعب الفلسطيني يعيش في ظروف صعبة للغاية، وتمنع إسرائيل باستمرار دخول المساعدات، و نحن نتحرك بشكل مشترك (مع تركيا) في ذلك".

وذكّر بن فرحان أن بلاده تبذل جهوداً للتوصل إلى حل الدولتين والحصول على مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية بعد مبادرات من الدول الأوروبية واللاتينية في هذا الشأن.