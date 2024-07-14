وقال بايدن في تصريحات مقتضبة بالبيت الأبيض إنه سيلقي خطاباً على الشعب الأمريكي بعد ساعات بشأن ضرورة الوحدة، مشدداً على أمر بإجراء تحقيق للوقوف على ما حدث خلال تجمع ترمب الانتخابي في بنسلفانيا.

وأضاف: "لا مكان في أمريكا لهذا النوع من العنف أو أي عنف آخر. محاولة الاغتيال تتعارض مع كل ما نمثله"، وأكد أن الدافع وراء محاولة اغتيال سلفه الجمهوري لم يُعرف بعد، داعياً إلى عدم إطلاق افتراضات.

وتابع بايدن في كلمته: "ليس لدينا أي معلومات حتى الآن عن دوافع منفّذ الهجوم. نعرف من هو. أدعو الجميع إلى عدم إطلاق افتراضات بشأن دوافعه أو انتماءاته".

وفجر الأحد، أُصيب ترمب في إطلاق نار خلال إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسلفانيا. وقال عقب الحادث: "أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية"، فيما سُمعت أصوات أعيرة نارية في أثناء كلمة ترمب، وشوهدت دماء على أذنه.