وأوضحت "القسام" في بيان على تليغرام أن الكتائب "قصفت قوات العدو (الإسرائيلي) المتوغلة في محيط حي تل الهوى ومقر قيادته في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى".

ولم توضح الكتائب نتائج القصف، كما لم يصدر تعقيب فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيان "القسام" حتى الساعة 17:35 تغ.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت "القسام" أنها اشتبكت من مسافة صفر مع جنود إسرائيليين تسللوا إلى شاحنة مساعدات شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأوقعتهم بين قتيل وجريح. وقالت "القسام" في بيان: "تمكن مقاتلونا من رصد قوة صهيونية (إسرائيلية) خاصة تسللت متخفية داخل شاحنة مساعدات".

وأضافت: "عند وصول القوة إلى مفترق المشروع شرق رفح ودخولها أحد المنازل، اشتبك مقاتلونا اشتباكاً مباشراً معها من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة وقذائف الأفراد". وأكدت "إيقاع جميع أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح".

وليست هذه المرة الأولى التي يتخفى فيها جنود إسرائيليون داخل شاحنات المساعدات، إذ قالت مصادر محلية فلسطينية، إن القوة الإسرائيلية الخاصة التي حررت 4 محتجزين من وسط قطاع غزة في شهر يونيو/حزيران الماضي، تسللت إلى مخيم النصيرات عبر شاحنة تستخدم مثيلاتها في نقل المساعدات الإنسانية.

وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلي المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال في مدينة رفح والتي أعلن عن بدء عملية عسكرية فيها في 6 مايو/أيار الماضي، متجاهلاً تحذيرات دولية بشأن تداعيات ذلك على المدينة المكتظة بالنازحين.