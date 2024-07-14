وبعد شوط أول حذر للغاية هيمنت فيه إسبانيا على الكرة وكانت لإنجلترا محاولة واحدة على المرمى، افتتح منتخب إسبانيا التسجيل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني.

ووجد المتألق الأمين جمال مساحة في الجانب الأيمن ولعب تمريرة حاسمة استغلها الجناح نيكو وليامز ليضعها في الشباك، قبل أن يدرك البديل كول بالمر التعادل في الدقيقة 73. لكن هدف أويارزابال حرم إنجلترا الفوز بأول لقب دولي منذ 58 عاماً.

واستحق المنتخب الإسباني لقب البطولة بعد أن قدم بطولة جميلة وأثبت علو كعبه من خلال إقصائه عديداً من المنتخبات الكبرى قبل مواجهة إنجلترا، كفرنسا في نصف النهائي وألمانيا المضيفة في ربع النهائي إلى فوزه على كرواتيا في الافتتاح 3-0 وإيطاليا حاملة لقب النسخة الماضية 1-0.

في المقابل، تواصلت خيبات أمل المنتخب الإنجليزي في المباريات الكبرى بعد أن خسر نهائي اليورو للنسخة الثانية توالياً، ناهيك بخروجه من ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، وبالتالي بقي دون أي لقب كبير منذ مونديال 1966.

وبعدما كانت تتساوى مع ألمانيا بثلاثة ألقاب لكلتيهما، انفردت إسبانيا بصدارة الفرق الفائزة بالبطولة، إذ فازت بها في 1964 ومرتين متتاليتين في 2008 و2012 وحققت البطولة الحالية في 2024.

وأصبحت إسبانيا ثاني أكثر الفرق وصولاً إلى المباراة النهائية بخمس مرات خسرت مرة وحيدة منها في 1984 لحساب فرنسا، كما أصبح الماتادور الإسباني أكثر منتخب يسجل في نسخة واحدة برصيد 15 هدفاً.

وصار لامين يامال جناح برشلونة وإسبانيا بعمر 17 عاماً ويوم واحد، أصغر لاعب يشارك في نهائي بطولة كبرى، محطماً رقم أسطورة البرازيل بيليه.