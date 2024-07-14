فيما دمرت غارة إسرائيلية الأحد منزلاً في الحي الشمالي في بلدة ميس الجبل بمحلة باب الشئاع في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان دون وقوع إصابات، وفق الوكالة.

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيانٍ الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف السبت محطة مرجعيون للكهرباء بقذائف مدفعية، "ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة طالت المحولات والخلايا وشبكات التوتر العالي وخروجها من الخدمة". وأضافت أنها تجري تقييماً للوضع التقني والفني للمحطة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفرت عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

فيما تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.