سياسة
2 دقيقة قراءة
محطة كهرباء "مرجعيون" خارج الخدمة.. إسرائيل تقصف عيتا الشعب جنوب لبنان
قصفت مقاتلات الجيش الإسرائيلي الأحد بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان، فيما أخرجت مدفعيته محطة كهرباء قضاء مرجعيون من الخدمة، حسب الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام (رسمية)، دون مزيد من التفاصيل.
محطة كهرباء "مرجعيون" خارج الخدمة.. إسرائيل تقصف عيتا الشعب جنوب لبنان
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان - أرشيفية / صورة: Reuters
14 يوليو 2024

فيما دمرت غارة إسرائيلية الأحد منزلاً في الحي الشمالي في بلدة ميس الجبل بمحلة باب الشئاع في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان دون وقوع إصابات، وفق الوكالة.

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيانٍ الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف السبت محطة مرجعيون للكهرباء بقذائف مدفعية، "ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة طالت المحولات والخلايا وشبكات التوتر العالي وخروجها من الخدمة". وأضافت أنها تجري تقييماً للوضع التقني والفني للمحطة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفرت عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

فيما تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us