وتأخر انطلاق المباراة أكثر من ساعة بعد محاولة آلاف الجماهير، الذين لا يملكون تذاكر، دخول الملعب، وتلقَّى مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، هداف البطولة، تمريرة بينية مُتقنة من زميله جيوفاني لو سيلسو قبل أن يضع الكرة من فوق رأس حارس كولومبيا المتقدم عن مرماه، كاميلو فارجاس، في الدقيقة 112، لتنطلق احتفالات صاخبة بين جماهير الأرجنتين.

ويعتبر هذا اللقب هو أحدث ألقاب الأرجنتين بعد فوزها بكأس العالم 2022، وكأس كوبا أمريكا 2021، ليمنح ليونيل ميسي، الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، نهاية مثالية لما يُحتمل أن تكون آخر بطولاته الدولية.

وكانت كولومبيا بدأت المباراة بضغط قوي بطول الملعب، وسدد جون كوردوبا في القائم بالدقيقة السابعة قبل أن يُطلق جيفرسون ليرما، وريتشارد ريوس، تسديدتين من مدى بعيد تصدَّى لهما الحارس الأرجنتيني، إميليانو مارتينيز.

وبدا أن ميسي أُصيب في كاحله في الدقيقة 36 بعد اصطدامه بالمدافع سانتياجو أرياس، وبينما عاد إلى الوقوف على قدميه عقب علاجه، كان من الواضح أن الإصابة أثرت فيه بقية الشوط الأول.

وعادت كولومبيا للهجوم مرة أخرى في الشوط الثاني واقترب أرياس ودافينسون سانشيز من هز الشباك، لكن الأرجنتين امتصت الضغط جيداً، فيما تلقت ضربة قوية في الدقيقة 66 عندما غادر ميسي الملعب مصاباً في كاحله.

وتحسَّن أداء الأرجنتين مع استمرار المباراة، وألغى لها الحكم هدفاً بداعي التسلل، لكن كولومبيا صمدت مع وصول المباراة إلى الشوطين الإضافيين، وواصلت حاملة اللقب الضغط في الوقت الإضافي، وخضع فارجاس للاختبار بتسديدة من نيكولاس جونزاليس قبل أن ينجح مارتينيز أخيراً في التسجيل.

وأنهى فوز الأرجنتين أيضاً سلسلة اللا هزيمة لكولومبيا، التي استمرت 28 مباراة، فقد خسرت آخر مرة -أمام الأرجنتين أيضاً- في فبراير/شباط 2022.