وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان الاثنين، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 80 شهيداً و216 مصاباً خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع عدد ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر إلى 38664 شهيداً و89097 مصاباً".

وأوردت الوزارة في بيان آخر الاثنين "ارتفاع حصيلة مجزرة إسرائيل بحق النازحين في مدرسة بمخيم النصيرات الأحد إلى 22 شهيدا و102 جريح".

وأفادت مصادر إعلامية محلية باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط شارع 8 بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وبقصفه المناطق الشرقية لمخيم البريج وبلدة المغراقة ومدينة الزهراء وسط قطاع غزة، وبشنه غارات على مباني غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنين في منطقة بير أبو صلاح ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخرين، كما استُشهد مواطن وأُصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منطقة المشروع شرقي مدينة رفح.

واستهدفت طائرات الاحتلال منازل المواطنين شمال منطقة المخيم الجديد، شمالي مخيم النصيرات، مما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى. كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في بلدة بني سهيلا، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، ومنزلاً آخَر، شمال شرقي مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أطلقت طائرة مُسيرة الرصاص صوب المواطنين، شرقي حي الزيتون في مدينة غزة.

وفي وقت سابق أمس الأحد، استُشهد 15 فلسطينياً وأُصيب 80 آخرون، بينهم أطفال ونساء، في استهداف إسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهي ثالث مجزرة خلال يومين؛م ما أودى إجمالاً بحياة أكثر من 100 فلسطيني وأصاب مئات آخرين.

مجزرة المواصي

بدوره، أعلن الدفاع المدني بغزة في بيان له، أمس الأحد، انتشال 400 جثة بين شهيد ومصاب بعد انتهاء عملية البحث في منطقة المواصي، غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مضيفاً أن قصف قوات الاحتلال دمَّر 1200 خيمة ومقر لتوزيع مساعدات خيرية ومحطة تحلية مياه، مُديناً إصرار الاحتلال على استهداف المدنيين ورفض التنسيق لدخول المساعدات وإخراج المصابين والشهداء.

كما قالت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان عبر منصة تليغرام: "ارتفع عدد شهداء الدفاع المدني في المجزرة الإسرائيلية بمواصي خان يونس إلى 3 شهداء، بعد ارتقاء الشهيد الإطفائي بلال رمضان فرحان، متأثراً بإصابته الخطيرة"، و"بذلك يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني منذ بداية هذه الحرب إلى 79 شهيداً".

وكانت مقاتلات حربية إسرائيلية قد قصفت، السبت، خيام نازحين فلسطينيين في منطقة المواصي؛ مما أودى بحياة 90 فلسطينياً، نصفهم أطفال ونساء، وأصاب 300، بينهم إصابات خطيرة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

​​​​​​​وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلةً قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.