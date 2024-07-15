ويتكون المتحف الموجود مقابل مجمع الرئاسة التركية في أنقرة، من 8 أقسام يصور كل واحد منها قصة مختلفة لمحاولة الانقلاب الفاشل التي نفّذها تنظيم "غولن" الإرهابي في 15 يوليو/تموز 2016.

وتحمل تلك الأقسام الثمانية أسماء مختلفة، هي: "الانقلابات في تركيا والعالم"، و"التهديد برصاصة"، و"الإقدام ضد الظلام"، و"أطول ليلة"، و"الذين تركوا بصماتهم"، و"الصلوات واحترام الشهداء"، و"مظاهرات حماية الديمقراطية"، ويهدف المتحف إلى تذكير الزوار بروح الوحدة الوطنية التي حمت الديمقراطية وتصدت للانقلاب الفاشل.

ويوفر القسم الأول من المتحف وسائل رقمية تشرح تاريخ الانقلابات العسكرية في تركيا والعالم بشكل كتابي ومرئي، مما يمكّن الأجيال القادمة من معايشة أحداث 15 يوليو/تموز، كما يتيح الممر المظلم للزوار فرصة العبور من تحت دبابة، مصحوبين بمؤثرات صوتية وضوئية.

أما في قسم "أطول ليلة"، فيمكن للزوار مشاهدة أحداث محاولة الانقلاب الفاشلة منذ بدايتها حتى إخمادها، عبر تطبيق عرض الفيديو. كما يضم المتحف قسماً خاصاً بأقارب الشهداء والجرحى الذين يروون تجاربهم في ليلة الانقلاب الفاشل، إلى جانب قسم يروي قصص الشهداء الذين ارتقوا خلال تلك الليلة العصيبة.

وفي القسم الأخير من المتحف ذي القبة الزجاجية، توجد شجرة الدلب التي ترمز إلى ماضي تركيا بجذورها ومستقبلها المشرق بأغصانها وأوراقها، ويبلغ ارتفاع الشجرة نحو 23 متراً، ويوجد تحتها 90 تمثالاً من السيليكون ترمز إلى مظاهرات حماية الديمقراطية التي شهدتها تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

معايشة مشاعر ليلة "15 تموز"

في السياق، قال مدير المتحف فيسي غون، إن المتحف الذي افتُتح قبل 3 سنوات في ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة، يسرد أحداثه من خلال استخدام تقنيات رقمية. وأشار غون لوكالة الأناضول إلى أن المتحف يفتح أبوابه للزوار من جميع شرائح المجتمع التركي، بالإضافة إلى سياح محليين وأجانب، لافتاً إلى أن كل قسم منه يمكّن الزوار من معايشة تفاصيل تلك الليلة بـ"فيض مختلف من المشاعر".

وزار المتحف منذ افتتاحه نحو 250 ألف شخص، بمتوسط ​​8400 شخص شهرياً، و400 شخص يومياً، وبشأن مواعيد الزيارة، أوضح غون أن المتحف يفتح أبوابه على مدار الأسبوع، من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الخامسة بعد الظهر، باستثناء يوم الاثنين (العطلة الأسبوعية للمتاحف في تركيا).

والسبت، 13 يوليو/تموز الجاري، قال الرئيس أردوغان في حفل توزيع جوائز مسابقة الشهيد مصطفى جمباز للتصوير بجزيرة الديمقراطية والحرية بإسطنبول، إن إحباط انقلاب 15 يوليو/تموز 2016 "هدية نصر للأجيال القادمة في تركيا".

وأضاف: "أظهرنا مجدداً (من خلال التصدي للانقلاب) لعبيد الإمبريالية أن تركيا لا يمكن السيطرة عليها، وأنه لا يمكن فرض القيود على إرادة الشعب".

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفّذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، كان مصيرها الفشل نتيجة المواجهة الشعبية العارمة في معظم المدن، مما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية.

ووصف خبراء ومحللون تصدي الشعب التركي لمحاولة الانقلاب عام 2016، بأنها "نموذج فريد يُحتذى به في العالم حيث التحم الشعب مع الحكومة في الدفاع عن الديمقراطية".