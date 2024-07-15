سياسة
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"انتصار للوحدة".. أمينة أردوغان تحيي ذكرى محاولة انقلاب 15 يوليو الفاشلة
أحيت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذكرى الثامنة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا يوم 15 يوليو/تموز 2016.
"انتصار للوحدة".. أمينة أردوغان تحيي ذكرى محاولة انقلاب 15 يوليو الفاشلة
أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / صورة: AA
15 يوليو 2024

وقالت أمينة أردوغان، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، إن: "النور الذي سطع صباح تلك الليلة المظلمة هو انتصار الإرادة الوطنية والوحدة والتضامن".

وأضافت السيدة الأولى في تركيا: "لا تزال أرواح أبطال هذه المقاومة المقدسة تنبض في قلوب أمتنا، وسوف نحمي ونمجد إلى الأبد الأمانة المقدسة التي تركوها وراءهم"، وتابعت: "في ذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية أتذكر شهداءنا بالرحمة".

وتحيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من عام 2016.

وفي ذلك اليوم نفذت عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي محاولة انقلاب عسكري، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية وفشل مخططهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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