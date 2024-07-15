وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتاً أو 0.7% إلى 84.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0109 بتوقيت جرينيتش، بعد أن أغلقت منخفضة 37 سنتاً يوم الجمعة، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.65 دولار للبرميل منخفضاً 56 سنتاً أو 0.7%.

وارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم الاثنين، وقفزت العملات المشفرة وسط تزايد توقعات فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في أعقاب محاولة اغتياله الفاشلة، وأدى ذلك إلى دفع اليورو إلى التراجع 0.14% إلى 1.0895 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.09% إلى 1.2978 دولار.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى خفض أسعار النفط، إذ يتعين على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى دفع المزيد مقابل الخام المقوَّم بالدولار.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت أكثر من 1.7% بعد أربعة أسابيع من المكاسب، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1%، فقد واجه الطلب الضعيف على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، استهلاكاً قويّاً خلال الصيف في الولايات المتحدة.

وأفادت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، يوم الجمعة، بأن عدد منصات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار منصة واحدة إلى 478 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021.

ومع ذلك، لا تزال أسواق النفط مدعومة على نطاق واسع بتخفيضات الإمدادات من أوبك+، فقد قالت وزارة النفط العراقية إنها ستعوّض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية عام 2024.

وفجر الأحد، أُصيب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة 2024، دونالد ترمب، في إطلاق نار خلال إلقاء كلمة له بتجمع انتخابي في بنسلفانيا.