سياسة
2 دقيقة قراءة
عقب محاولة اغتيال ترمب.. أسعار النفط تواصل الهبوط والدولار في ارتفاع
واصلت أسعار النفط هبوطها لليوم الثاني على التوالي، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة إثر محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترمب.
عقب محاولة اغتيال ترمب.. أسعار النفط تواصل الهبوط والدولار في ارتفاع
أنصار دونالد ترمب يتظاهرون تضامنا معه بعد الحادث / صورة: Reuters
15 يوليو 2024

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتاً أو 0.7% إلى 84.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0109 بتوقيت جرينيتش، بعد أن أغلقت منخفضة 37 سنتاً يوم الجمعة، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.65 دولار للبرميل منخفضاً 56 سنتاً أو 0.7%.

وارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم الاثنين، وقفزت العملات المشفرة وسط تزايد توقعات فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في أعقاب محاولة اغتياله الفاشلة، وأدى ذلك إلى دفع اليورو إلى التراجع 0.14% إلى 1.0895 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.09% إلى 1.2978 دولار.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى خفض أسعار النفط، إذ يتعين على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى دفع المزيد مقابل الخام المقوَّم بالدولار.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت أكثر من 1.7% بعد أربعة أسابيع من المكاسب، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1%، فقد واجه الطلب الضعيف على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، استهلاكاً قويّاً خلال الصيف في الولايات المتحدة.

وأفادت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، يوم الجمعة، بأن عدد منصات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار منصة واحدة إلى 478 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021.

ومع ذلك، لا تزال أسواق النفط مدعومة على نطاق واسع بتخفيضات الإمدادات من أوبك+، فقد قالت وزارة النفط العراقية إنها ستعوّض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية عام 2024.

وفجر الأحد، أُصيب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة 2024، دونالد ترمب، في إطلاق نار خلال إلقاء كلمة له بتجمع انتخابي في بنسلفانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us