ودعا فيدان، في منشور له على منصة "إكس"، بالرحمة لشهداء 15 تموز، الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، مشيراً إلى أن الفشل الذي لاقته محاولة تنظيم "غولن" الإرهابي للاستيلاء على الدولة، كان بفضل تضحيات الأمة التركية وقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف وزير الخارجية التركي: "الكفاح الشامل ضد تنظيم غولن الإرهابي في أعقاب ملحمة 15 يوليو/تموز، أظهر مرة أخرى أن أولئك الذين يحاولون اغتصاب إرادة الشعب التركي لن يفلتوا من العقاب".

وتُحيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، تزامناً مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدته تركيا في اليوم نفسه من عام 2016.

وفي ذلك اليوم حاولت عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي تنفيذ انقلاب عسكري، وقوبلت تلك المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية وفشل مخططهم.