سياسة
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"تسبب بمأساة".. دعوات فلسطينية لاتخاذ موقف دولي تجاه تسليح واشنطن لإسرائيل
طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي باتخاذ "موقف قيمي" تجاه تسليح الولايات المتحدة لإسرائيل؛ مما أدى إلى استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين.
"تسبب بمأساة".. دعوات فلسطينية لاتخاذ موقف دولي تجاه تسليح واشنطن لإسرائيل
طائرة عسكرية أمريكية تُفرغ حمولتها بمطار في تل أبيب / صورة: AA
15 يوليو 2024

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان صدر تزامناً مع ارتكاب الاحتلال مجازر في قطاع غزة: "تسببت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، في مأساة إنسانية لحقت بشعبنا الفلسطيني، من خلال انخراطها في جريمة الإبادة الجماعية وإمدادها الاحتلال بالأسلحة المحرمة دولياً، التي أدت إلى أكثر من 38 ألفاً و500 شهيد، و88 ألفاً و800 جريح".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تقدم واشنطن لتل أبيب دعماً قوياً عسكرياً ومخابراتياً ودبلوماسياً، ومن المقرر أن تزوّدها بأسلحة تُقدر بمليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح البيان أن "الإدارة الأمريكية سهّلت الطريق أمام الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بأسلحتها المحرَّمة دولياً، حيث دمر الاحتلال بها أكثر من 75% من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والكنائس".

وبشأن صفقات الأسلحة، شدد المكتب الإعلامي على أن "الإدارة الأمريكية منحت الاحتلال الإسرائيلي كل أنواع الأسلحة المحرمة، ومن بينها الصواريخ والقنابل التي تزن 2000 رطل من المتفجرات"، مديناً بـ"أشد العبارات حالة الاستهانة الأمريكية بدماء أطفال ونساء شعبنا الفلسطيني والاستهانة بأرواح المدنيين والنازحين منهم من خلال تقديم كل أنواع الأسلحة المُحرمة للاحتلال الإسرائيلي".

ودعا المكتب الإعلامي "كل دول العالم إلى إدانة السلوك الأمريكي الوحشي تجاه الشعب الفلسطيني"، كما دعا "المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية والمحاكم الدولية إلى اتخاذ موقف قيمي ومُعلن تجاه الإدارة الأمريكية وما ترتكبه من تجاوزات خطيرة على صعيد تسليح الاحتلال الإسرائيلي".

وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن إدارة بايدن تستعد لصفقة بيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 1.3 مليار دولار، موضحةً أن الصفقة ستكون إحدى كبرى صفقات الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلةً قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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