وأكد أردوغان، في كلمة ألقاها بمناسبة يوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية" في إسطنبول، أن الشعب التركي، كما فعل من قبل، "سيواصل إفشال الألاعيب والمكائد التي تُحاك ضده وتستهدف استقلاله وإرادته".

وأضاف الرئيس التركي: "رأينا جميعاً الوجه البشع والمشين للانقلابيين ليلة 15 يوليو/تموز 2016، ولن نغفر للذين زعموا أن محاولة الانقلاب الفاشلة كانت مجرد مسرحية".

واستذكر الرئيس التركي شهداء محاولة الانقلاب، داعياً لهم بالرحمة، ومتمنياً السلامة مجدداً لمن أُصيبوا في تلك الليلة. وأكد أنهم سيخلّدون "بطولة شهدائنا الذين كُتبت أسماؤهم بأحرف من ذهب في التاريخ وفي قلوب أمتنا، عبر توارث ذكرهم جيلاً بعد آخر".

ودعا أردوغان الشعب لحضور فعاليات إحياء ذكرى "15 تموز"، مساء الاثنين، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، الذي قال إنه كان إحدى المحطات الأخرى التي شهدت مقاومة الانقلابيين.

وعقب كلمته، زار أردوغان برفقة مسؤولين آخرين في الدولة وحزب العدالة والتنمية، النصب التذكاري لشهداء "15 تموز"، حيث تلا هناك آيات من القرآن الكريم على أرواح الشهداء.

وتحيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام يوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية"، ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من عام 2016.

وفي ذلك اليوم نفّذت عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي محاولة انقلاب عسكري، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن، مما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية وأفشل مخططهم.