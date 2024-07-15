وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردّاً على أسئلة صحفيين في موسكو، أن بوتين يتمتع بالمستوى المناسب من الحماية ويجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أنه "جرى تعزيز (إجراءات) الأمن بالفعل لأسباب واضحة، بغض النظر عن الأحداث".

وأضاف أنه "لا يسعنا إلا أن نؤكد أن أمن رئيس الدولة يجري توفيره على المستوى المناسب، ويجري اتخاذ كل ما هو ضروري مع الأخذ في الاعتبار تصاعد التوترات على الصعيد الدولي بشكل عام".

وذكر الكرملين، أمس الأحد، أنه بينما لا تعتقد روسيا أن الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولة عن محاولة اغتيال دونالد ترمب، فإنها ترى أن هذه الإدارة أوجدت أجواء تسببت في الهجوم عليه.

وكان ترمب أُصيب برصاصة في أذنه اليمنى خلال تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا بعد خلل أمني كبير. وقُتل منفذ الهجوم بالرصاص، وقال مسؤولو إنفاذ القانون إنهم لم يحددوا الدافع بعد، ولم يُصدر بوتين تعليقاً علنيّاً بعد على الأمر.

وجاءت تعليقات بيسكوف مشابهة لتعليقات بعض حلفاء ترمب الجمهوريين الذين حمّلوا بايدن مسؤولة الهجوم على الفور، إذ قال، أمس الأحد: "بعد محاولات عديدة لإخراج المرشح ترمب من الساحة السياسية، أولاً باستخدام الأدوات القانونية والمحاكم والادعاء العام ومحاولات تشويه سمعة المرشح سياسيّاً وتعريضه للخطر، كان من الواضح لجميع المراقبين الخارجيين أن حياته كانت في خطر".