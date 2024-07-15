سياسة
2 دقيقة قراءة
داعياً لرحيل نتنياهو.. ليبرمان: جنودنا يعانون الكوابيس واقتصادنا ينهار
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، لرحيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي وصفها بـ"الفاسدة"، مشيراً إلى أن "اقتصاد البلاد ينهار ودبلوماسيتها تتآكل، والجنود يعانون من الكوابيس".
داعياً لرحيل نتنياهو.. ليبرمان: جنودنا يعانون الكوابيس واقتصادنا ينهار
وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يدعو لرحيل حكومة نتنياهو ويصفها بالفاسدة / صورة: Reuters Archive
15 يوليو 2024

وقال ليبرمان عبر مقال نشره بموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي: "مرت 9 أشهر منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس (في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي) على إسرائيل وشعبها، ويبدو كأن شيئاً لم يتغير بين القيادة (الإسرائيلية)".

وأوضح زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أنه رغم مقتل وإصابة آلاف فإنه لا يزال 120 محتجزاً إسرائيلياً لدى حماس و"عشرات الآلاف من العائلات يجري إجلاؤها من الشمال (حدود لبنان) والجنوب (حدود غزة)".

وتابع ليبرمان: "الأطفال والكبار والجنود وجنود الاحتياط يعانون من الكوابيس، مما كان وسيكون، الاقتصاد الإسرائيلي ينهار، والدبلوماسية الإسرائيلية تتآكل".

وعن تطورات الأوضاع قرب الحدود اللبنانية، أردف: "الشمال مقفر ومحترق، وإيران مستمرة في تسليح نفسها، وبينما يحدث كل هذا، تستمر الحكومة الفاسدة وكأن شيئاً لم يحدث".

وأشار إلى أنه "خلافاً للمنطق السليم ومطالبة كتلة "إسرائيل بيتنا" (البرلمانية) بإلغاء عطلة الكنيست، يعتزم الائتلاف (الحاكم) في نهاية الشهر السماح لأعضاء الكنيست بالذهاب في إجازة طويلة لمدة 3 أشهر".

واعتبر أنه "يجب أن تجري المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين بغزة) بعيداً عن عدسات الكاميرات، والسماح للفريق (المفاوض) بقيادة هذه العملية ومنحه الدعم".

ورأى ليبرمان أنه "حان الوقت لوجود حكومة أخرى. يمكنها اتخاذ قرارات حاسمة، سواء في الأمن أو الاقتصاد أو القضايا الاجتماعية، بما يعيد البلاد إلى المسار الصحيح، وبالتالي استعادة الردع الإسرائيلي والكبرياء الوطني وإعادة تأهيل المجتمع".

ومنذ أشهر، يرفض نتنياهو دعوات لرحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us