وقال ليبرمان عبر مقال نشره بموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي: "مرت 9 أشهر منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس (في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي) على إسرائيل وشعبها، ويبدو كأن شيئاً لم يتغير بين القيادة (الإسرائيلية)".

وأوضح زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أنه رغم مقتل وإصابة آلاف فإنه لا يزال 120 محتجزاً إسرائيلياً لدى حماس و"عشرات الآلاف من العائلات يجري إجلاؤها من الشمال (حدود لبنان) والجنوب (حدود غزة)".

وتابع ليبرمان: "الأطفال والكبار والجنود وجنود الاحتياط يعانون من الكوابيس، مما كان وسيكون، الاقتصاد الإسرائيلي ينهار، والدبلوماسية الإسرائيلية تتآكل".

وعن تطورات الأوضاع قرب الحدود اللبنانية، أردف: "الشمال مقفر ومحترق، وإيران مستمرة في تسليح نفسها، وبينما يحدث كل هذا، تستمر الحكومة الفاسدة وكأن شيئاً لم يحدث".

وأشار إلى أنه "خلافاً للمنطق السليم ومطالبة كتلة "إسرائيل بيتنا" (البرلمانية) بإلغاء عطلة الكنيست، يعتزم الائتلاف (الحاكم) في نهاية الشهر السماح لأعضاء الكنيست بالذهاب في إجازة طويلة لمدة 3 أشهر".

واعتبر أنه "يجب أن تجري المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين بغزة) بعيداً عن عدسات الكاميرات، والسماح للفريق (المفاوض) بقيادة هذه العملية ومنحه الدعم".

ورأى ليبرمان أنه "حان الوقت لوجود حكومة أخرى. يمكنها اتخاذ قرارات حاسمة، سواء في الأمن أو الاقتصاد أو القضايا الاجتماعية، بما يعيد البلاد إلى المسار الصحيح، وبالتالي استعادة الردع الإسرائيلي والكبرياء الوطني وإعادة تأهيل المجتمع".

ومنذ أشهر، يرفض نتنياهو دعوات لرحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.