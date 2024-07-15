سياسة
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أنقرة: ضبط أسلحة وذخائر لإرهابيي "PKK" شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الاثنين، ضبط أسلحة وذخائر عائدة إلى تنظيم PKK الإرهابي خلال أعمال تمشيط في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.
أنقرة: ضبط أسلحة وذخائر لإرهابيي "PKK" شمالي العراق
الدفاع التركية تعلن ضبط أسلحة وذخائر لإرهابيين شمالي العراق   / صورة: AA
15 يوليو 2024

وذكرت الوزارة أن القوات التركية اكتشفت ملجأ للإرهابيين خلال أعمال تمشيط في منطقة العملية. وأشارت إلى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومعدات مختلفة في الملجأ، وبينها ذخائر قاذفات "آر بي جي-7" وعبوات ناسفة، وألغام، ومواد مستخدمة في صنع المتفجرات.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل PKK في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، إذ يتخذ التنظيم من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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