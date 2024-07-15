وذكرت الوزارة أن القوات التركية اكتشفت ملجأ للإرهابيين خلال أعمال تمشيط في منطقة العملية. وأشارت إلى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومعدات مختلفة في الملجأ، وبينها ذخائر قاذفات "آر بي جي-7" وعبوات ناسفة، وألغام، ومواد مستخدمة في صنع المتفجرات.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل PKK في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، إذ يتخذ التنظيم من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.