وأوضحت "القسام" في بيان عبر تلغرام، أن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال "تفجير صاروخ من مخلفات العدو في دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا قرب دوار الـ17 في حي تل الهوى" جنوب مدينة غزة.

وأكدت أن عدداً من جنود الاحتلال كانوا يتجمعون حولها، وجرى إيقاعهم بين قتيل وجريح. فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول هذا البيان.

وأمس الأحد، أعلنت كتائب القسام أنها اشتبكت من "المسافة صفر" مع جنود إسرائيليين تسللوا خفية إلى شاحنة مساعدات شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأوقعتهم "بين قتيل وجريح".

وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الجنوبية من مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق قذائف الهاون بشكل دائم على "محور نتساريم" جنوب المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت نحو 127 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.